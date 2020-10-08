إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بخانيونس





نفذ الطب الوقائي في محافظة خانيونس، وبالإشتراك مع صحة بلدية خانيونس ومباحث التموين، جولات رقابية على المحال التجارية ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامة الأغذية ومطابقتها للشروط الصحية.





وتم خلال الجولة وفق تصريح للطب الوقائي عبر صفحته على (فيسبوك)، إتلاف 442 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير إخطار صحي لإحدى المنشآت الغذائية لتصويب أوضاعة الصحية، لضمان إنتاج غذاء آمن وسليم.









رام الله - دنيا الوطنما زال العمل مستمر في ضل جائحة كورونا و ذلك لحماية أبناء شعبنا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي،