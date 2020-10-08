ترمب: نائب الرئيس مايك بنس فاز بالمناظرة بفارق كبير على مرشحة الحزب الديمقراطي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن نائب الرئيس مايك بنس، فاز بالمناظرة بفارق كبير، على مرشحة الحزب الديمقراطي، كمالا هاريس.



وكان بنس، قال فجر اليوم الخميس، خلال مناظرته مع هاريس، في يوتا، أنه سيفوز والرئيس الأميركي في الانتخابات المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



واتّهم منافسته بـ"تقويض ثقة" الأميركيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس (كورونا) المستجدّ، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).



وقال بنس مخاطباً هاريس: "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترمب، هو أمر غير معقول".



وأتى تصريح بنس رداً على قول هاريس خلال المناظرة "إذا قال لنا الأطباء إنه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترمب إنه علينا تناوله فلن أتناوله".



وأكد أن الصين ومنظمة الصحة تلاعبتا بالشعب الأميركي، وأن الصين تتحمل المسؤولية عن فيروس (كورونا).



وتابع "الرئيس ترمب عمل على تدمير (داعش) وقتل البغدادي، كما أوفى بوعده بنقل سفارة واشنطن إلى القدس"، مشيراً إلى أن ترمب يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية.



وأضاف: "أوباما كير" كان كارثة بالنسبة للشعب الأميركي، مشيراً إلى أن هناك هوساً لدى الرئيس ترمب بشأن أي إنجازات لأوباما.



وقال "ورثنا والرئيس ترمب كساداً كبيراً من الإدارة السابقة".



من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بأداء نائبه، مايك بنس أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، وقال في تغريدة نشرها على تويتر "بنس يبلي بلاء حسناً في المناظرة مع هاريس"، واصفاً الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.



بدورها، ندّدت السيناتور، كامالا هاريس، التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض، جو بايدن، لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ بنس، الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة ترمب مع أزمة (كوفيد-19)، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي.



وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة: إنّ "الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".



وقالت: "ترمب يحاول إلغاء قانون الرعاية الصحية عبر المحاكم"، مشيرة إلى أن الرئيس المقبل هو من يجب عليه تعيين قاضية في المحكمة العليا.









رام الله - دنيا الوطن