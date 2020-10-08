لجنة الطوارئ: 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت أمس الأربعاء، بتسجيل 127 حالة إصابة جديدة بالفيروس، يوم الثلاثاء.



وأكدت، أن الإصابات الجديدة، جاءت بعد إجراء 2327 فحصاً مخبرياً.