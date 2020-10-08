الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 155 منشأة وتوجه التنبيه لـ 14 أخرى

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 155 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام140 منها بشروط السلامة العامة.



كما خالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة باجراءات السلامة، بينما وجهت التنبيه الشديد لـ 14 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن