شؤون فلسطينية

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة

لمدة ثلاثة أشهر.. الاحتلال يمنع أحد أعضاء إقليم فتح بالقدس من دخول الضفة
ياسر درويش
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عضو إقليم حركة فتح في القدس، ياسر درويش من دخول الضفة الغربية، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت درويش في وقت سابق يوم الأربعاء، أثناء مروره من شارع بيت حنينا شمال القدس واقتادته إلى غرف التحقيق في المسكوبية.

وقال درويش: إنه تم توجيه عدة تهم له منها المشاركة في مهرجان خطابي نظم من قبل إقليم حركة فتح بالقدس في بلدة عناتا حول رفض التطبيع، قبل أن يتم الإفراج عنه بشرط الابتعاد عن الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر، وعدم التواصل مع القيادة الفلسطينية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن درويش اعتقل خلال الفترة الماضية عدة مرات، وأبعد عن منزله الكائن في بلدة العيسوية لأيام.

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