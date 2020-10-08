جنين: قرار بإغلاق قرية رمانة لمدة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)



وأضاف الرجوب: أن ساعات رفع الإغلاق للمحلات التجارية لقضاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين هي ما بين العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب إغلاق قرية رمانة، لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الخميس.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في قرية رمانة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 17، فقد تقرر إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح الخميس الموافق 2020/10/8، وحتى صباح يوم الأحد الموافق2020/10/11، مع التأكيد على دعوة المصابين والمخالطين للالتزام بالحجر المنزلي.