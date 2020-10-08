جنين: قرار بإغلاق قرية رمانة لمدة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب إغلاق قرية رمانة، لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الخميس.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في قرية رمانة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 17، فقد تقرر إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح الخميس الموافق 2020/10/8، وحتى صباح يوم الأحد الموافق2020/10/11، مع التأكيد على دعوة المصابين والمخالطين للالتزام بالحجر المنزلي.
وأضاف الرجوب: أن ساعات رفع الإغلاق للمحلات التجارية لقضاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين هي ما بين العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب إغلاق قرية رمانة، لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الخميس.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في قرية رمانة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 17، فقد تقرر إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح الخميس الموافق 2020/10/8، وحتى صباح يوم الأحد الموافق2020/10/11، مع التأكيد على دعوة المصابين والمخالطين للالتزام بالحجر المنزلي.
وأضاف الرجوب: أن ساعات رفع الإغلاق للمحلات التجارية لقضاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين هي ما بين العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.
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