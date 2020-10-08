كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.



الدينار الأردني: 4:81 شيكل.



اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.