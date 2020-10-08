الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة بمعظم المناطق في فلسطين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 34-22 35-20 31-18 بيت لحم 34-22 35-20 31-18 رام الله والبيرة 33-21 34-19 30-17 طولكرم 35-24 36-22 32-21 نابلس 36-23 37-21 33-19 قلقيلية 35-24 36-22 32-21 جنين 37-24 38-22 34-20 سلفيت 34-22 35-20 31-18 طوباس 38-25 39-23 35-21 روابي 36-23 37-21 33-19 الخليل 33-21 34-19 30-17 غزه 33-25 34-23 30-22 أريحا 43-28 43-27 40-25 خانيونس 33-25 34-23 30-22 الأغوار الشمالية 41-26 41-25 38-23 رفح 35-24 36-22 32-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو جافاً وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي