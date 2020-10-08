الحكومة تنفي أنباء إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطننفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.وقال ملحم، في بيان صحفي، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مشيرا إلى أن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.