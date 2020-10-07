شؤون فلسطينية

إغلاق ثلاث مدارس وشعب صفية في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق ثلاث مدارس وشعب صفية في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاث مدارس، إضافة لشعب صفية في مدارس مختلفة، لمدة 24 ساعة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وأوضحت وكالة (وفا)، أنه تقرر إغلاق مدارس: ذكور اسكندر خوري في مدينة بيت جالا، بعد إصابة معلم، وبنات الخضر الأساسية، جراء إصابة المرشدة، والتآخي في مدينة بيت ساحور، بعد إصابة السكرتير، إضافة إلى الصف العاشر في مدرسة ذكور بيت ساحور الثانوية بعد إصابة طالب، وشعبتي التوجيهي في مدرسة بنات بيت لحم الثانوية، جراء إصابة 10 طالبات، مع التأكيد على التعليم الإلكتروني، والشعب من 6 حتى 12 في مدرسة تراسنطة بمدينة بيت لحم، بعد إصابة معلم.

وأوضح، أن هذا الإغلاق، يأتي لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية للفيروس والحد من انتشاره.

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