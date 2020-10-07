مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الأربعاء، على مركبات المواطنين المسافرة عبر شارع حوارة نابلس جنوب المدينة.



وأفاد شهود عيان بأن العديد من المستوطنين تواجدوا بين أشجار الزيتون بالقرب من مفرق قرية بورين قبل أن يقوموا بالاعتداء على سيارات المواطنين.



وأدت تلك الاعتداءات إلى تضرر عدد من المركبات نتيجة إصابتها بالحجارة عرف منها سيارة المواطن نسيم خطاطبة من بلدة بيت فوريك.



وشهدت مناطق وقرى جنوب نابلس في الأيام الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوما لقطعان المستوطنين واعتداء على المزارعين فيها.



وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا صباح اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضي حوارة، كما وأحرقت مجموعة من المستوطنين، عشرات أشجار الزيتون في أراضي بلدة دير بلوط غرب سلفيت.