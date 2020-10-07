قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد مطاردة مركبته في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء شابا مقدسيا بعد مطاردة مركبته وإطلاق النار عليها في حي رأس العامود.



وشهدت المنطقة استنفاراً لقوات الاحتلال وتفتيش في مركبة الشاب بعد ايقافها.



ولم تتضح بعد إن كان الشاب قد أصيب خلال عملية إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال.



وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي محمد عبيد عقب اقتحامها قرية العيساوية في القدس المحتلة.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وتهدف حكومة الاحتلال من خلال تلك الممارسات القمعية إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة وإجبار سكانها على الانتقال للعيش والعمل في مناطق أخرى، وترك الأقصى لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.