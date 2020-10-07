دولة عربية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)



وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) في المغرب، وتشير إلى زيادة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2044 حالة، وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1423، وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2553.



وأضافت الوزارة، أنها رصدت 29 وفاة جديدة جراء المرض، خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2439، ليستقر معدل الفتك عند 1.7%.



وتشير هذه المعطيات، إلى انخفاض مؤشر الوفيات اليومية جراء الجائحة في المغرب، حيث بلغ هذا العدد يوم 4 تشرين الاول/ أكتوبر 37 حالة، وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 39، وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر41.



وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت 2788 حالة شفاء جديدة؛ ليصل عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في المملكة إلى مستوى 118142 معدل تعاف يناهز 84.4%.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 2776 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أعلى حصيلة يومية في المملكة.وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 2776، لتصل إلى مستوى 140024 حالة منذ رصد التفشي في 2 آذار/ مارس الماضي، بينها 19443 تعتبر ناشطة، وفق (روسيا اليوم).