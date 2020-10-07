دولي

طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لترامب

طبيب البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، اليوم الأربعاء إنه لا أثر لأعراض فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفاً أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي، منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني، يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة، وضمن المستويات الطبيعية"، وفق (روسيا اليوم). 

وعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين إلى البيت الأبيض، بعد أن قضى عدة أيام في مركز (وولتر ريد) العسكري، حيث تلقى علاجاً إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة ترامب المصاب تتحسن بشكل "سريع وقوي" وأنه يتطلع لإجراء مناظرة ثانية مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، جو بايدن.

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