إسرائيل تُسجّل 13 وفاة و2552 إصابة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي 13 شخصاً متأثرين بإصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، فيما شُخصت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.



وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1.818 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، في آذار/ مارس الماضي، وفق وكالة (وفا).



وأظهرت البيانات، أن عدد الإصابات الخطرة، انخفض إلى 867، علماً بأن وزارة الصحة الإسرائيلية، كانت قد حددت 800 حالة خطرة، على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".