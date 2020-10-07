النيابة بغزة: لم نسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات

قالت النيابة العامة في قطاع غزة، إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى 379 قضية، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة اليوم.



وأوضحت النيابة، أنه لم يسجل أي قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، مضيفة: "109قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي".



وتابعت: "270 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 51متهم على مختلف القضايا المذكورة".



وأضافت: "استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة".









رام الله - دنيا الوطن