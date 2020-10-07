دولي

علماء بريطانيون يدعون للبدء في تطبيق "مناعة القطيع" في ظل (كورونا)

علماء بريطانيون يدعون للبدء في تطبيق "مناعة القطيع" في ظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا علماء بريطانيين سلطات البلاد إلى التخلي عن التدابير التقييدية المشددة بسبب وباء الفيروس التاجي حتى يتمكن السكان من تطوير مناعة جماعية "مناعة القطيع" ضد (كوفيد 19).

ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد دعا بيان وقعه ممثلو جامعات أكسفورد ونوتنغهام وإدنبرة وإكستر وكامبردج وساسكس ويورك، إلى عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية.

وقالت الوثيقة البريطامية: إن "النهج الأكثر دقة يرتكز على التوازن بين مخاطر وفوائد تحقيق مناعة القطيع، ويتعين السماح لكل من لديه أدنى مخاطر للوفاة (من فيروس كورونا وعواقبه) أن يعيش حياة طبيعية، وأن يطور مناعة بشكل طبيعي. وبنفس الوقت من الضروري وضع أولئك المعرضين للخطر تحت حماية أفضل. نحن نسمي ذلك الحماية المركزة".

ويصر العلماء على أن تطبيق إجراءات الإغلاق، حين يُطلب من الناس عدم مغادرة منازلهم، ومنع التجمعات، وإغلاق المتاجر والمطاعم والخدمات، "يؤثر سلبا على الصحة العامة"، حسب اعتقادهم.

وتصف الوثيقة نهج الإغلاق هذا بأن له آثارا مدمرة قصيرة وطويلة المدى على الصحة العامة.

ويشير البيان على وجه الخصوص إلى أن الحجر الصحي الصارم، يقلل من حجم تطعيمات الأطفال، ويزيد من سوء الأحوال بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقلل من فحوصات الأورام، ويزيد من سوء الصحة النفسية للسكان، ولذلك حذر البيان من أن معدلات الوفيات سترتفع لعدة سنوات مقبلة، خاصة بين السكان العاملين والشباب.

وشدد على ضرورة أن يوضع أولئك الذين يوجدون في نطاق تعريف المعرضين للإصابة بفيروس كورونا (الجيل الأكبر سنا، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو مصاحبة، والذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة والناجون من زراعة الأعضاء) تحت رعاية خاصة، وربما تحت قيود صارمة.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُعلن عن تمرد عسكري ومحاكمة فورية للجنود

الجيش الإسرائيلي يُعلن عن تمرد عسكري ومحاكمة فورية للجنود

مسؤول باكستاني يكشف موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل

مسؤول باكستاني يكشف موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل

زوجة أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح

زوجة أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح

الرئيس الروسي يعلق على وصف ترامب بـ &#34;جرو بوتين&#34;

الرئيس الروسي يعلق على وصف ترامب بـ "جرو بوتين"

نتنياهو يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي ملفات أمنية إقليمية

نتنياهو يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي ملفات أمنية إقليمية

ميشيل أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح

ميشيل أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح

أرمينيا مستعدة للتنازل وتثق بأن روسيا ستدافع عنها

أرمينيا مستعدة للتنازل وتثق بأن روسيا ستدافع عنها

المفوضية الأوروبية: تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد

المفوضية الأوروبية: تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تُحيي يوم التراث الفلسطيني في البلدة العتيقة

بلدية الخليل تُحيي يوم التراث الفلسطيني في البلدة العتيقة

الهباش: صراعنا هو فقط مع الاحتلال الإسرائيلي والخلافات العربية والإسلامية ستنتهي

الهباش: صراعنا هو فقط مع الاحتلال الإسرائيلي والخلافات العربية والإسلامية ستنتهي

ياسر منصور: ندعو إلى حماية الأرض والتصدي لهجمات المستوطنين

ياسر منصور: ندعو إلى حماية الأرض والتصدي لهجمات المستوطنين

محافظ سلفيت يطلع المنسق الخاص لعملية السلام على مجمل اوضاع المحافظة

محافظ سلفيت يطلع المنسق الخاص لعملية السلام على مجمل اوضاع المحافظة

اعتصام مقتوح داخل مقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير الأخرس

اعتصام مقتوح داخل مقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير الأخرس

وفد قيادي من حركة فتح ومنظمة التحرير يعزي بوفاة الأمير الصباح

وفد قيادي من حركة فتح ومنظمة التحرير يعزي بوفاة الأمير الصباح

الأسير &#34;محمد الرجبي&#34; حراً بعد 10 أعوام من الاعتقال

الأسير "محمد الرجبي" حراً بعد 10 أعوام من الاعتقال

توقيف 40 مواطناً و72 صاحب محل وإغلاق 89 محل بالقطاع خلال 24 ساعة

توقيف 40 مواطناً و72 صاحب محل وإغلاق 89 محل بالقطاع خلال 24 ساعة

منوعات

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته &#34;كنز&#34;.. ومتابعوه: شبهك جدا

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته "كنز".. ومتابعوه: شبهك جدا

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. &#34;إنتي أختهم&#34;

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

عربي

رئاسة الحرمين: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين المعتمرين

رئاسة الحرمين: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين المعتمرين

شاهد: مذيع بإذاعة أردنية يقدم استقالته على الهواء بعد قطع اتصال مع المحررة التميمي

شاهد: مذيع بإذاعة أردنية يقدم استقالته على الهواء بعد قطع اتصال مع المحررة التميمي

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين