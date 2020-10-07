محافظ سلفيت يطلع المنسق الخاص لعملية السلام على مجمل اوضاع المحافظة

محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اطلع محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل المنسق الخاص لعملية السلام في الامم المتحدة على مجمل الأوضاع السياسية و الأمنية والتطورات الميدانية في المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم من مكتبه مع طاقم مكتب المنسق الخاص لعملية السلام عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي ضم "جودي باريت" مدير الشؤون السياسية في اليونسكو و "جورج ريكس" و "ايليانا اوفشيفا" مستشاري الشؤون السياسية في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام بالامم المتحدة في القدس ورام الله.



وتطرق اللواء كميل خلال الاجتماع للحديث عن طبيعة المحافظة وموقعها الاستراتيجي والاسباب التي جعلتها محط اطماع واستهداف الاحتلال.



واشار الى الانتهاكات الاسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتكررة على الاهالي الآمنين في بلدات وقرى المحافظة والمتمثلة في مصادرة الاراضي وعمليات التجريف والهدم والاعتداء على المقامات الدينية ودور العبادة والممتلكات وغيرها. مؤكداً ان هذه الانتهاكات تشهد تزايداً مستمراً بهدف تنفيذ مخططات خطة القرن الرامية الى ضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال.



واوضح ان الاعتداءات الحاصلة والمتصاعده تتم بحماية وغطاء من الجيش الاسرائيلي، وخاصة أننا على ابواب موسم قطف الزيتون، حيث هناك مساحات واسعة من اراضي المواطنين داخل جدار الفصل العنصري مما يمنعهم من الوصول الى اراضيهم وقطف ثمار محاصيلهم.



وبين اللواء كميل ان من اسباب انسداد الافق السياسي عدم التزام اسرائيل بالشرعية الدولية والاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني والتي وقعت امام جمهرة دولية، وذهاب اسرائيل باتجاه السيطرة على الاراضي الفلسطينية والامعان بالاستيطان والعمل على تنفيذ خطة الضم بشكل عملي وتهويد مدينة القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل والتحلل من الاتفاقيات الامر الذي دعا السلطة الوطنية لاتخاذ قراراتها بوقف التنسيق وعدم استلام اموال المقاصة التي اصبحت مفتقدة لاي مرجعيه قانونيه مما أدى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.



هذا وناقش الاجتماع الاسباب التي دفعت لوقف التنسيق الأمني والمدني مع الاسرائيليين وأثر ذلك على الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للفلسطينيين، وتم التاكيد على اهمية الوحدة الوطنية والاسراع في انهاء الانقسام وأن تكون منظمة التحرير الجهة الجامعة للكل الفلسطيني.



واكد المجتمعون على ضرورة الضغط الدولي على اسرائيل للتراجع عن مخططاتها احادية الجانب وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على ايجاد حل سريع لهذا الصراع والمتمثل بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



بدورهم شكر مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الامم المتحدة محافظ سلفيت على جهوده المبذولة لخدمة الاهالي والمعلومات الوافية التي قدمها حول واقع المحافظة والاستهداف الاسرائيلي الواقع عليها.