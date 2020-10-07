شؤون فلسطينية

وفد قيادي من حركة فتح ومنظمة التحرير يعزي بوفاة الأمير الصباح

وفد قيادي من حركة فتح ومنظمة التحرير يعزي بوفاة الأمير الصباح
فتحي أبو العردات
رام الله - دنيا الوطن
قام بعد ظهر اليوم عضو المجلس الثوري، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات على رأس وفد من قيادة الحركة بتقديم واجب العزاء للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعائلته بوفاة شقيقه أحمد كاظم ابراهيم، في مبنى "الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي" في بيروت.

وضم الوفد: عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ومسؤول الإعلام في لبنان الحاج رفعت شناعة، عضو قيادة حركة "فتح" ورئيس الفرع المالي للحركة والمنظمة في لبنان اللواء منذر حمزة، أمين سر أقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، ونائب قائد قوات الأمن الوطني في لبنان اللواء منير المقدح.

وقدّم أبو العردات تعازيه الشخصية وتعازي القيادة الفلسطينية وعموم أبناء شعبنا في لبنان للواء إبراهيم وعائلته، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة، وسائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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