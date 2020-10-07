الأسير "محمد الرجبي" حراً بعد 10 أعوام من الاعتقال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير محمد أيوب الرجبي (55 عاماً) من مدينه الخليل جنوب الضفة الغربية بعد انتهاء محكوميته.



واستقبل أهالي الخليل الأسير الرجبي كما وحملوه على الأكتاف.



واعتقل الأسير "الرجبى" بتاريخ 9/10/2010، بعد اقتحام منزله بالخليل، وتعرض لتحقيق لأكثر من شهر، واتهمه الاحتلال بالمشاركة في عمليات مقاومة.



وبعد تأجيل محاكمته أكثر من 15 مرة، ومرور عامين على اعتقاله أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة 10 أعوام.



وعانت عائلة الأسير نتيجة ممارسات الاحتلال التي منعتها من زيارته أكثر من مرة وأعادتهم عن الحواجز، رغم حصولهم على التصاريح الخاصة بالزيارة من الصليب الأحمر الدولي وذلك إمعاناً في التضييق على الأسير.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).



وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمر جديد، و(39) تمديد.