دولي

مسؤول باكستاني يكشف موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل

مسؤول باكستاني يكشف موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي إن باكستان لن تطبع في أي حال من الأحوال مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت أقوال أشرفي خلال مشاركته في مؤتمر التضامن مع فلسطين الذي ينظمه المنتدى الإسلامي الأوروبي، بمشاركة ممثلين من أكثر من خمس وثلاثين دولة من العلماء ورجال الفكر والسياسة .

ونقل الشيخ أشرفي رسالة من الحكومة الباكستانية إلى الشعب الفلسطيني بوقوفها إلى جانبه حتى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن فلسطين والقدس في قلب كل باكستاني وسوف نلتقي قريباً في المسجد الأقصى المبارك بعد زوال الاحتلال .

وأجمع المتحدثون في المؤتمر الذي شارك فيه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش على أهمية القضية الفلسطينية ومركزية قضية القدس لدى العالم الإسلامي.

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