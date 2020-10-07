أول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا الإسرائيلي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مندي زلتسمان، مدير ميناء حيفا، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل.



وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية فإن أول سفينة شحن إماراتية، التي تحمل اسم "م س سي باريس" ستدخل ‫ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل".



ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الشهر الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب.



وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أبا الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.



ويعد هذا أول اتفاق تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.