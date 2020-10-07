توقيف 40 مواطناً و72 صاحب محل وإغلاق 89 محل بالقطاع خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مهام مباحث كورونا بالشرطة في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة، أنه تم توقيف 40 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، وتوقيف 72 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة.





وأشارت إلى أنه تم إغلاق 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وإنهاء 41 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.







رام الله - دنيا الوطن