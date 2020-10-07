العالول: أمريكا وإسرائيل استبدلتا الشرعية الدولية بـ "صفقة القرن"

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن القيادة الفلسطينية ترى بأن الإدارة الأمريكية وسلطة الإحتلال قد استبدلوا الشرعية الدولية بما يسمى بـ (صفقة القرن) والمرفوضة فلسطينياً.



جاء ذلك، خلال لقاء العالول في مكتبه مساء اليوم ممثل الاتحاد الاوروبي سفين كون فون بورغسدورف وأطلع العالول ضيفه على آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية الأخيرة.



وأكد العالول على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي سياسيا وماديا، معربا عن تقدير فلسطين للموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



وناقش الطرفان الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والخطوات من أجل إجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين.



ومن جانبه أكد سفين إهتمام الاتحاد الأوروبي ودعمه للخطوات الراهنة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني وبما يتعلق بالتوجه لإجراء الإنتخابات.



رام الله - دنيا الوطن