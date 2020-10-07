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رئاسة الحرمين: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين المعتمرين

رئاسة الحرمين: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين المعتمرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

وقال متحدث باسم شؤون الحرمين إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة، وهي محور الوقاية، والتطهير والتفويج والتوعية، وفق "العربية نت".

إلى ذلك، بدأ منتصف ليل السبت الأحد الماضي زوار المسجد الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة، وفق الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية مشددة، لتفتح أبواب المسجد الحرام تدريجياً بحسب الخطة التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد استعدت لاستقبال أول وفود لموسم العمرة، والتي سوف تكون بشكل يومي مقسمة على 6 فترات. 

ولكل مرحلة حددت الجهات المعنية بعد القرار بفتح موسم العمرة 30% من الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام والتي تمثل 6 آلاف، خصص لهم 3 ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.

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