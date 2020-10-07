دولي

زوجة أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح

زوجة أوباما: ترامب عنصري لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح
رام الله - دنيا الوطن
وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، الرئيس دونالد ترامب بأنه "عنصري"، مشددة على أن "ما يفعله الرئيس زائف بشكل واضح وخطأ أخلاقي، لكن هذا لا يعني أنه لن ينجح".

وفي فيديو مدته 24 دقيقة، لدعم نائب الرئيس السابق، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، انتقدت ميشيل الرئيس الامريكي الحالي "لإثارته المخاوف بشأن الأمريكيين السود والبُنيون، ولكذبه حول كيفية تدمير الأقليات للضواحي"، مذكرة أن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كانت في الغالب دعوة سلمية للتضامن ضد العنصرية.

واعتبرت أن ترامب وحلفاءه كانوا يحاولون الاستفادة من الإحباط وتشتيت الانتباه عن "إخفاقاته المذهلة من خلال إلقاء اللوم على الناس"، داعية الناخبين الى التصويت لبايدن "لأن حياتهم تعتمد على ذلك".

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