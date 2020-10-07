دولي

الرئيس الروسي يعلق على وصف ترامب بـ "جرو بوتين"

الرئيس الروسي يعلق على وصف ترامب بـ "جرو بوتين"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جملة جو بايدن التي وجهها لدونالد ترامب بأنه جرو بوتين، واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية، موضحاً أن هذه التصريحات ترفع من موقف روسيا لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها.

وقال بوتين اليوم الأربعاء: "عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفعون من شأنك، ويتحدثون عن نفوذنا وقوتنا المذهلين"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأضاف بوتين أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية تسويته "فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية".

وتابع: "فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها". 

وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، خلال المناظرة، الرئيس الحالي للبلاد ترامب بأنه "جرو بوتين".

وقال بوتين: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وأضاف "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة ، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي".

وتابع عن بايدن "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، ان نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا".

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