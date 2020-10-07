شؤون فلسطينية

لجنة طوارئ محافظة شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن فتح الأسواق

لجنة طوارئ محافظة شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن فتح الأسواق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماً بشأن إعادة فتح الأسواق اليومية الأربعة، في جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا وبيت حانون.

وجاء في الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يلي: 


تعكف لجنة طوارئ محافظة شمال غزة بالتعاون مع البلديات ، على اعادة فتح الاسواق اليومية الاربعة وهي كالتالي:

▪️ سوق معسكر جباليا
▪️ سوق جباليا البلد
▪️ سوق بيت لاهيا
▪️ سوق بيت حانون ( الكراج )

سيتم فتح الاسواق بعد الانتهاء من الترتيبات التالية:

1) ازالة التعديات على الشوارع والمرافق العامة داخل الأسواق، لمنع الاكتظاظ وانسيابية الحركة داخل الأسواق.

2) سيكون هناك فتح تدريجي في سوق معسكر جباليا على مراحل ، وفق اجراءات الصحة والسلامة.

3) الزام البائعين واصحاب المحلات بإجراءات السلامة والوقاية.

4) التأكد من التزام مرتادي الأسواق بلبس الكمامات والتباعد وفق الاجراءات المعلنة سابقاً.

5) اعداد خطة متكاملة لمسألة النظافة والتعقيم داخل الأسواق، لعدم تكرار وجود المكاره الصحية بجانب الأسواق وداخلها.

6) تعمل الطواقم الشرطية وطواقم البلديات على قدم وساق لتهيئة الأسواق من الناحية الفنية والصحية لاستقبال المواطنين.

7) في حال الانتهاء من الترتيبات سيكون فتح الأسواق بواقع 6 أيام اسبوعيا، من السبت حتى الخميس، ماعدا الجمعة.

8) استمرار عملية الفتح والتسهيلات مرتبط بمدى التزام المواطنين والبائعين على حد سواء بشروط السلامة.

9) سيتم ترتيب أماكن بديلة لأصحاب البسطات الذين تم ازالتهم من المرافق العامة تتناسب مع احتياجاتهم.

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