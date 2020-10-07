نتنياهو يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي ملفات أمنية إقليمية





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أنه بحث مع بوتين، ملفات أمنية إقليمية وما وصفها "نشاطات إيران العدوانية" والمشهد السوري.

وتناولت المكالمة أيضا دفع التعاون الثنائي قدماً في مكافحة جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تحدث عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين صباح اليوم.