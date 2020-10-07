نتنياهو يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي ملفات أمنية إقليمية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تحدث عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين صباح اليوم.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تحدث عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين صباح اليوم.
وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أنه بحث مع بوتين، ملفات أمنية إقليمية وما وصفها "نشاطات إيران العدوانية" والمشهد السوري.
وتناولت المكالمة أيضا دفع التعاون الثنائي قدماً في مكافحة جائحة (كورونا).
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