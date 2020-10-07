شؤون فلسطينية

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على الدور المحوري الذي تلعبه المجالس المحلية والقروية الفلسطينية، بأبعاده المختلفة سيما الوطنية والديمقراطية والوطنية، وأنه يقدر ويحترم عاليا مساهمتها الرئيسة في استنهاض الأوضاع في مدننا وقرانا، وحل المشاكل اليومية للمواطنين، ما يخدم تعزيز صمود أهلنا في هذه المناطق، والحفاظ على الروح الوطنية والمعنوية وقيم التكافل والتعاون والتضامن بين أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وشدد حزب "فدا" على أن المدخل الوحيد للحفاظ على ذلك الدور وتعزيزه وتطويره وتفعيله، يكمن في احترام دورية عقد انتخابات المجالس المحلية والقروية، وفي احترام حق المواطن الفلسطيني في اختيارها عبر صناديق الاقتراع.

وقال "فدا": إنه وعلى ضوء قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية والقروية الحالية والمحددة في شهر أيار 2021، وعلى ضوء التوافق الوطني على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، فإنه يدعو لتدشين هذه العملية الديمقراطية التي يتطلع إليها شعبنا لقول كلمته وممارسة حقه في تجديد النظام السياسي الفلسطيني وتقويته، بإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية في موعدها، وإصدار المرسوم الخاص بذلك ضمن المهل المحددة – قبل ثلاثة شهور من انتهاء ولاية هذه المجالس – لأن ذلك يمثل استحقاقا ديمقراطيا يجب احترامه، من ناحية؛ ولأن عقد انتخابات المجالس المحلية والقروية سيهيئ الأجواء الايجابية اللازمة لاستكمال العملية الديمقراطية الفلسطينية وتتويجها بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، من ناحية ثانية.

ودعا "فدا" إلى فتح أوسع ورشة لمناقشة ومراجعة قانون انتخابات المجالس المحلية والقروية المعمول به حاليا، وإلى ضرورة مشاركة الجميع في هذه النقاشات الديمقراطية المهمة، على أساس أن تعقد تلك الانتخابات وفقا للنظام النسبي الكامل، وبقوائم مغلقة، ونسبة تمثيل لكل من الشباب والنساء لا تقل عن 30%، لضمان التصدي للتيار الرجعي والمحافظ في مجتمعنا، هذا التيار الذي يريد إحياء دور العشائر والنزعات الفئوية والعصبية، وعودة سلطة أصحاب النفوذ المالي أو الاجتماعي بصرف النظر عن كفاءاتهم أو تاريخهم الوطني أو سجلهم الاجتماعي المشرف، ضمن مسعى بائس يتقاطع معه الاحتلال، يهدف إلى القفز عن الانجازات الوطنية والديمقراطية التي حققتها الحركة الوطنية الفلسطينية، بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى، محاولا إعادة الأوضاع إلى حقبة روابط القرى البائدة برموزها العميلة!!

وختم "فدا" مؤكدا: لقد بقي قطاع غزة الباسل محروما، ولفترة طويلة، من إجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية، ومن غير المسموح ولا المقبول، من الآن فصاعدا، استثناء أية مدينة أو قرية أو أي موقع، قريبا أو بعيدا، صغيرا أم كبيرا، من المشاركة في هذه الانتخابات، ويجب أن تشمل انتخابات المجالس المحلية والقروية، مثلها في ذلك مثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، جميع المناطق التي تقع في نطاق ولاية دولة فلسطين تحت الاحتلال (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

أخبار ذات صلة

وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني

وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني

إعلام إسرائيلي: تسلل شخص من غزة بالقرب من منطقة زيكيم

إعلام إسرائيلي: تسلل شخص من غزة بالقرب من منطقة زيكيم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

أبو نعيم يُحذر من إمكانية العودة لإغلاق القطاع بشكل كامل حال زيادة أعداد الإصابات

أبو نعيم يُحذر من إمكانية العودة لإغلاق القطاع بشكل كامل حال زيادة أعداد الإصابات

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

مواطنة تناشد المسؤولين عن إعمار غزة &#34;شروخ الحرب وتساقط المياه تحرمني منزلي&#34;

مواطنة تناشد المسؤولين عن إعمار غزة "شروخ الحرب وتساقط المياه تحرمني منزلي"

منوعات

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته &#34;كنز&#34;.. ومتابعوه: شبهك جدا

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته "كنز".. ومتابعوه: شبهك جدا

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. &#34;إنتي أختهم&#34;

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

عربي

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية