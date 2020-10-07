دراسة دولية: الشعب الصيني الأكثر رضا عن تعامل بكين مع كوفيد-19

أظهرت دراسة نشرتها وسائل الإعلام البريطانية يوم الثلاثاء أن الشعب الصيني هو الأسعد بتعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا الجديد.





وقال تقرير لصحيفة ((ديلي ميل)) على الإنترنت إن أكاديميين من الولايات المتحدة وإسبانيا أجروا مسحا على ما يقرب من 13500 شخص من 19 دولة تضررت بشدة بكوفيد-19 لقياس الموقف العام من كيفية تفاعل الدول المختلفة مع تفشي المرض.





وطُلب من المشاركين تقييم طريقة تعامل حكومتهم مع الأزمة، بما في ذلك مدى نجاح إجراءات الإغلاق، ومدى قوة أنظمة الاختبار، ومدى حماية الفئات المستضعفة خلال الموجة الأولى من الوباء.





وأظهرت النتائج أن الشعب الصيني كان الأكثر رضا عن استجابة حكومته، حيث حصلت الصين على أعلى درجة 80.5 من أصل 100.





وجاءت كوريا الجنوبية (74.5) وجنوب أفريقيا (64.6) والهند (63.8) وألمانيا (61.32) ضمن الدول الخمس الأولى في التصنيف بعد الصين على الترتيب.





أجرى الدراسة باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية وجامعة مدينة نيويورك، ونُشرت نتائجها في مجلة ((بلوس وان)) العلمية الصادرة عن المكتبة العامة للعلوم.





وبلغ متوسط درجات الولايات المتحدة، حيث أجاب 773 شخصا على مجموعة مختلفة من الأسئلة، 50.57 في المرتبة التاسعة. بيد أنها سجلت أعلى درجة من حيث مساعدتها في الدخل والغذاء والمأوى أثناء الجائحة، وفقا للدراسة.





وبلغ متوسط درجات بريطانيا 48.66 محتلة المرتبة الـ13.





تم جمع بيانات الدراسة في الفترة من 16 إلى 20 يونيو عام 2020، من لوحة عبر الإنترنت مكونة من 13426 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق من 19 دولة مختلفة، بمعدل يتراوح بين 619 و 773 مشاركا من كل دولة.



