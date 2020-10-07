الحدائق تستقبل 4.78 مليون زائر من عطلة العيد الوطني في بكين

) استقبلت الحدائق في بكين 4.78 مليون زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة العيد الوطني وعيد منتصف الخريف الجارية التي ستستمر لمدة ثمانية أيام، حسبما ذكرت السلطات.





وتزامنت عطلة العيد الوطني التي عادة ما تستمر لمدة أسبوع وتبدأ في الأول من أكتوبر، مع عيد منتصف الخريف هذا العام، ما أدى إلى تمديد العطلة إلى ثمانية أيام.





واستمتع حوالي 1.38 مليون زائر بالعطلة في الحدائق في بكين يوم الأحد، وفقا لمكتب البستنة والتخضير في بكين.





واتخذت سلطات بكين تدابير منتظمة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه لضمان عطلة آمنة ومنظمة.

رام الله - دنيا الوطن