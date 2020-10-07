شؤون فلسطينية

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، وتحديدا طلبة الطب البشري في المرحلة الاكلينيكية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وطلبة طب الاسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة التمريض للسنتين الثالثة والرابعة، ومواد المختبرات والمواد ذات التطبيقات العملية والبدنية، بضرورة التسجيل على الرابط التالي http://www.mofa.pna.ps/students  وادخال كامل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وذلك لتسهيل سفرهم للالتحاق بدراستهم.

يأتي ذلك بناء على اعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاردني بالأمس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت الخارجية الى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الخميس الموافق 8/10/2020.

وطلبت الوزارة من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية من ذوي التخصصات الأخرى، عدم التسجيل على هذا الرابط، بما يسهل من سفر زملائهم الذين يدرسون الطب والتخصصات التطبيقية والعملية الأخرى، علما بأنه سيتم التواصل والتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة لتسهيل التحاق جميع الطلبة بدراستهم، وذلك وفقا للترتيبات والبروتوكولات المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية.

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