قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نقف مع شعب البحرين، في رفض اتفاق التطبيع التأمري الإسرائيلي، الذي يستهدف كرامة شعب البحرين، وسيادته الوطنية، وموقفه القومي النبيل في دعم القضية الفلسطينية.





وشدد على أن هذا الاتفاق الاستسلامي التأمري، يشكل خطوة على طريق تطبيق (صفقة القرن) وخطة الضم الإسرائيلية، تمهيداً لشطب وجود الشعب الفلسطيني، وكامل حقوقه في العودة والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة عبر بناء حلف إقليمي بزعامة إسرائيل، ولضمان مصالح أمريكا، يصبح فيه العدو صديقاً والصديق عدواً.



وأضاف فيصل: إننا نرفض رفضاً قاطعاً هذا الاتفاق التأمري وكل اتفاقات التطبيع، التي لن تمر بفعل قوة المقاومة، ورفض شعوبنا العربية، وتصديها لكل عمليات التطبيع، وبدعم الأصدقاء في إيران والمقاومة اللبنانية وسوريا والجزائر واليمن وفنزويلا وكوبا، وكل التوازنات الدولية الرافضة للتفرد الأمريكي الاستعماري، بمن فيهم الأمم المتحدة، وخاصة موقف روسيا والصين.



وأكد فيصل ضرورة الرهان على مواقف الشعوب العربية، وفي مقدمتها شعب البحرين، وعلى شعوب المغرب العربي، وعلى وحدتنا، ومقاومتنا الفلسطينية، فهي كلمة الفصل، لإسقاط كل اتفاقات التطبيع التآمرية.

رام الله - دنيا الوطنأكد علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقوف الجبهة، وأبناء شعبنا كافة، إلى جانب أبناء الشعب البحريني، في رفضه سياسات النظام والتطبيع مع إسرائيل.