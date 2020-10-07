شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام
رام الله - دنيا الوطن
أكد علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقوف الجبهة، وأبناء شعبنا كافة، إلى جانب أبناء الشعب البحريني، في رفضه سياسات النظام والتطبيع مع إسرائيل.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نقف مع شعب البحرين، في رفض اتفاق التطبيع التأمري الإسرائيلي، الذي يستهدف كرامة شعب البحرين، وسيادته الوطنية، وموقفه القومي النبيل في دعم القضية الفلسطينية. 

وشدد على أن هذا الاتفاق الاستسلامي التأمري، يشكل خطوة على طريق تطبيق (صفقة القرن) وخطة الضم الإسرائيلية، تمهيداً لشطب وجود الشعب الفلسطيني، وكامل حقوقه في العودة والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة عبر بناء حلف إقليمي بزعامة إسرائيل، ولضمان مصالح أمريكا، يصبح فيه العدو صديقاً والصديق عدواً.

وأضاف فيصل: إننا نرفض رفضاً قاطعاً هذا الاتفاق التأمري وكل اتفاقات التطبيع، التي لن تمر بفعل قوة المقاومة، ورفض شعوبنا العربية، وتصديها لكل عمليات التطبيع، وبدعم الأصدقاء في إيران والمقاومة اللبنانية وسوريا والجزائر واليمن وفنزويلا وكوبا، وكل التوازنات الدولية الرافضة للتفرد الأمريكي الاستعماري، بمن فيهم الأمم المتحدة، وخاصة موقف روسيا والصين.

وأكد فيصل ضرورة الرهان على مواقف الشعوب العربية، وفي مقدمتها شعب البحرين، وعلى شعوب المغرب العربي، وعلى وحدتنا، ومقاومتنا الفلسطينية، فهي كلمة الفصل، لإسقاط كل اتفاقات التطبيع التآمرية.

أخبار ذات صلة

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

إعلام إسرائيلي: تسلل شخص من غزة بالقرب من منطقة زيكيم

إعلام إسرائيلي: تسلل شخص من غزة بالقرب من منطقة زيكيم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

أبو نعيم يُحذر من إمكانية العودة لإغلاق القطاع بشكل كامل حال زيادة أعداد الإصابات

أبو نعيم يُحذر من إمكانية العودة لإغلاق القطاع بشكل كامل حال زيادة أعداد الإصابات

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

فدا يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية والقروية بموعدها وإصدار المرسوم الخاص بذلك

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

الخارجية تدعو طلبة الطب والتخصصات التطبيقية بالاردن للتسجيل لتسهيل سفرهم

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

قيادي بـ "الديمقراطية": نؤكد وقوفنا لجانب أبناء الشعب البحريني برفضه سياسات النظام

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

الأحمد يُطلع القنصلين البلجيكي والإسباني على تطورات القضية الفلسطينية

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

مواطنة تناشد المسؤولين عن إعمار غزة &#34;شروخ الحرب وتساقط المياه تحرمني منزلي&#34;

مواطنة تناشد المسؤولين عن إعمار غزة "شروخ الحرب وتساقط المياه تحرمني منزلي"

منوعات

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

كيفانش تاتليتوغ متهم بتعنيف زوجته

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

حقيقة صدور قرار بمنع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السُّعُودية

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

مطربة سورية تثير الجدل بدعوتها بعدم الإنجاب في مخيمات اللاجئين

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

صور: متابع يتمنى للفنانة نادين نسيب الموت.. وأحلام تتدخل: اتقي الله

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته &#34;كنز&#34;.. ومتابعوه: شبهك جدا

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته "كنز".. ومتابعوه: شبهك جدا

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. &#34;إنتي أختهم&#34;

غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد الفيديو الأول من عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

شاهد: حملة مقاطعة ضد نجوم بوليوود لاتهامهم بالتسبب بانتحار الفنان سوشانت راجبوت

حسن يوسف يرد على جدل تقديم &#34;البابا شنودة&#34; في مسلسل

حسن يوسف يرد على جدل تقديم "البابا شنودة" في مسلسل

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

شاهد: ليلى علوي تفتقد الطبطبة

عربي

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

رجل أعمال إماراتي: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

الحكومة السودانية تبحث أزمة الشرق وتتحدث عن أبعاد استخبارية ودولية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية

وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقاً بشأن اختيار المناصب السيادية