جنين: الشرطة تضبط 14 مركبة وتقبض على 27 مطلوباً

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، 14 مركبة غير قانونية وقبضت على 27 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم مذكرات قضائية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط 14 مركبة غير قانونية، وتمكنت من القبض على 27 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية في محافظة جنين.