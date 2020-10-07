القدس: انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو لجنة طوارئ القدس، منير الغول: إن الإصابات بفيروس (كورونا) في المدينة، سجلت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً.



وأضاف الغول في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن هذا الانخفاض، يعزى لعدة أسباب منها: الانخفاض في إجراء الفحوصات، وعدم الإقبال الكبير من المواطنين على مراكز الفحص.



وبين الغول، أن المدينة سجلت أمس 54 إصابة بالفيروس، مشيراً إلى وجود خمس حالات في الفنادق، وهي بوضع خطير؛ لكنها مستقرة.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعامل بعنصرية مع الموطنين المقدسيين، خلال هذه الجائحة، ولا تقدم الدعم والرعاية المطلوبة، بل يستمر في فرض الغرامات على المواطنين.



وحذر عضو لجنة طوارئ القدس، من ركود الوضع التجاري بالمدينة، جراء استمرار إغلاق المحال التجارية والخسائر اليومية التي تقدر بثمانية ملايين شيكل.