هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: وضعنا آلية لمساعدة المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رمزي حرب: إن الهيئة، وضعت آلية لتقديم المساعدة للمزارعين، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لهجمات المستوطنين، بالتواصل مع مجموعات الإغاثة الدولية، والإنذار المبكر، إلى جانب المتطوعين ونشطاء المقاومة الشعبية؛ لتقديم كل ما يمكن من أجل توفير الحماية للمزارعين.



وأوضح حرب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم اعتصامات وفعاليات، وبذل جهود أكبر، من أجل مساعدة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار العنصري.