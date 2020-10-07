مواطنة تناشد المسؤولين عن إعمار غزة "شروخ الحرب وتساقط المياه تحرمني منزلي"



وكتبت المواطنة النحال عبر صفحتها على (فيسبوك): تخيلو تكونو قاعدين في أمان الله، ويقع جزء من سطح بيتكم بهاي الطريقة، كيف هتكون ردة فعلكو؟ هادا بالزبط الي صار فينا قبل شوية، زي ما بيحكوها الشعرة التي قصمت ظهر البعير، من حجر بلوك تاع خزان المية الحلوة واحنا بنعبي وقع من اخويا وهو بيعبي ما اتحمل السطح ووقع زي ما انتو شايفين، سقف المطبخ وهحكيلكو ليش هلأ، طبعا غير صور باقي سطح البيت بس حفاظا علي الخصوصية مش هنزل".



وأضافت: "احنا بنعاني تقريبا من العدوان التاني علي قطاع غزة يعني من 2012 من هادي المشكلة وبنعاني فالشتا، صار قصف قدام بيتنا اغتالو ابن عمتي واتضرر بيتنا بصورة كبيرة راحت سيارتنا اللي كانت مصدر رزقنا بس الحكومة قالت انو مفيش تعويض للمركبات واستعوضنا ربنا لان الحمد لله فالحديد مش في بني ادمين".









وختمت: "تخيلو كيف البيت صار بالزبط زي المصفاية طول الشتاء ما بنبات فيه من كل مكان بتنزل مية وطبعا كهربة البيت بتنزل لان الحيطان والسقف بيكون كلو مية، غير الرطوبة، الأثاث بيغرق لان بدون مبالغة مفيش ولا مكان سليم".



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وأكملت: راحت السيارة واتضرر البيت السقف كله شروخ وراحت الشبابيك والأبواب، بس هما شافو انو لا في ضرر كلي ولا في ضرر جزئي بس قررو يعوضنا بشبابيك وأبواب، والسقف عادي طالما لسه فوق راسكو وملهمش دخل فالباقي.وختمت: "تخيلو كيف البيت صار بالزبط زي المصفاية طول الشتاء ما بنبات فيه من كل مكان بتنزل مية وطبعا كهربة البيت بتنزل لان الحيطان والسقف بيكون كلو مية، غير الرطوبة، الأثاث بيغرق لان بدون مبالغة مفيش ولا مكان سليم".

رام الله - دنيا الوطنناشدت المواطنة هديل النحال، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين عن ملف إعادة إعمار قطاع غزة، لضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص؛ لإصلاح منزلهم المدمر في حرب 2014.