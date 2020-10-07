الكيلة: ست وفيات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الضفة الغربية، و281 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية، و127 في المحافظات الجنوبية، و102 في مدينة القدس.



وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية، و194 حالة تعافٍ في مدينة القدس.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (34)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (38)، أريحا والأغوار (22)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (102)، طوباس (3).



وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (125)، محافظة نابلس (29)، محافظة جنين (20)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (151)، مدينة القدس (194).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.