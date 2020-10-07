المفوضية الأوروبية: تركيا أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، في تقرير لها: "إن الحكومة التركية "قوّضت اقتصادها، والمعايير الديمقراطية، واستقلال القضاء، مما جعل أنقرة، أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي".



ورفضت وزارة الخارجية التركية الانتقادات الواردة في تقرير المفوضية، واتهمتها بالانحياز، وخلصت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تقريرها السنوي بخصوص حزمة توسع العضوية في الاتحاد لعام 2020، إلى أن السياسة الخارجية لتركيا، تتعارض ومبادئ وأولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط.



وعبّرت المفوضية عن قلقها العميق من التطورات السلبية في تركيا في ميادين سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية، وانتقدت تركيز كافة الصلاحيات في يد رئاسة الجمهورية في تركيا، وتدهور أوضاع البلاد في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، مؤكدة على قلقها بشأن عدم استقلال القضاء في تركيا، وأن مكافحة الفساد في البلاد ما زالت في مراحل مبكرة، وأنها لم تسجل أي تقدم في هذا الشأن.



وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن تركيا ما تزال "شريكاً أساسياً" للاتحاد الأوروبي، فإن مفاوضات انضمامها إليه تراوح مكانها بسبب قرارات منافية لمصالح الاتحاد، اتخذتها القيادة التركية، بحسب المفوضية، مشيداً بالتقدم الحاصل في سياسات الهجرة واللجوء في تركيا، وفي مجالات أخرى مثل الاقتصاد والملكية الفكرية والقضايا العلمية والبحثية.



وتتفاوض تركيا منذ عام 2005 مع الاتحاد الأوروبي لنيل عضويته، وقد أجرت سلطات البلاد، إصلاحات سياسية واقتصادية؛ لتتوافق مع معايير ومتطلبات نيل تلك العضوية، إلا أن مفاوضات العضوية، تشهد تعثرا منذ عام 2016.



وقال تقرير المفوضية الأوروبية: إن آثار حالة الطوارئ في تركيا التي تم إلغاؤها في 2018 ما زالت مستمرة على الديمقراطية والحقوق الأساسية، وهي الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.



وانتقدت وزارة الخارجية التركية، ما ذهبت إليه المفوضية، ووصفت التقرير بأنه "منحاز وغير بناء"، وشددت في بيان لها على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وقالت وزارة الخارجية: إن التقرير يدل على الأحكام المسبقة للاتحاد الأوروبي، وسياسة الكيل بمكيالين: "إن أنقرة تتمسك بما تمليه عليها مقتضيات الانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم وضع العقبات أمامها، وأضافت "في حين لا يذكر التقرير وعود الاتحاد الاوروبي، التي لم تحترم، ينتقد بلادنا بحجج لا أساس لها".



وأضافت: "نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة، والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الكبرى والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة".