شاهد: مذيع بإذاعة أردنية يقدم استقالته على الهواء بعد قطع اتصال مع المحررة التميمي









وتصدر هاشتاغ #أحلام_التميمي_صوتك_عالي، الترند في الأردن، وسط تضامن والتفاف شعبي أردني وفلسطيني مع قضية أحلام وزوجها الأسير المحرر نزار التميمي، المطرود من الأردن.





وناشدت التميمي الملك عبد الله الثاني، بإعادة زوجها للأردن.

رام الله - دنيا الوطنقدم مذيع يعمل في إذاعة أردنية، اليوم الأربعاء، استقالته على الهواء مباشرة، بعد قطع اتصال مع الأسيرة المحررة، أحلام التميمي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، لاتصال التميمي بإذاعة محلية، لمطالبة سلطات بلادها مراجعة قرار إبعاد زوجها الأسير المحرر، نزار التميمي، وقيام مذيعي البرنامج بقطع الاتصال عليها، بذريعة رداءة الاتصال.ويظهر المذيعان الأردنيان معاذ العمري، وجهاد أبو بيدر، في الفيديو، لحظة تلقي الاتصال من أحلام، فيما قدم أبو بيدر استقالته من منصبه، على الهواء مباشرة.