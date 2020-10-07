الخليل: الشرطة تقبض على مشتبه به بجرائم إطلاق نار

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على شخص مشتبه به، بعدة جرائم إطلاق نار وترويع المواطنين، ببلدة إذنا شمال الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات، تلقتها المباحث العامة، تعلقت بوجود المشتبه به داخل بلدة إذنا، وعلى الفور قامت الشرطة، بإلقاء القبض عليه، وضبط السلاح الناري، الذي كان بحوزته.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المشتبه به، لحين إحالتة للنيابة العامة؛ لاستكمال المقتضى القانوني بحقه، حسب الأصول.