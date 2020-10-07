بيت لحم: إغلاق مسجد بسبب ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية الأوقاف والشؤون الدينية، في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، إغلاق مسجد، بسبب ظهور إصابة بفيروس (كورونا).



وأشارت مديرية الأوقاف، إلى أنه تقرر إغلاق مسجد عمار بن ياسر، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم، لمدة ثلاثة أيام، بعد أن تبين إصابة المؤذن بفيروس وباء (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقالت: إن هذا الإجراء، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية للمرض، والحد من انتشاره.