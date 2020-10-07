شؤون فلسطينية

شاهد: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية، الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين المواطنين في القطاع.

وأشارت الوزارة في إطار الخارطة الوبائية، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 3700 إصابة.

وكانت الوزارة، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية في القطاع.







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