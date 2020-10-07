وسط حضور رسمي وشعبي.. انطلاق موسم قطف ثمار الزيتون بشمال الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

بحضور رسمي وشعبي، ينطلق اليوم، موسم قطف الزيتون في شمال الضفة، وسط استعدادات لتنظيم حملات تضامنية مع المزارعين من أجل توفير الحماية لهم، من اعتداءات وهجمات المستوطنين.



وقال منسق حملة "فزعة" محمد الخطيب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن إطلاق الموسم في جنوب نابلس، اليوم، سيكون عند مفترق شارع نابلس- طولكرم، الذي يدعى بمفترق (يتسهار) حيث سيكون الانطلاق بحضور رسمي وشعبي، وقناصل ودبلوماسيين؛ لإيصال رسالة بأن شجرة الزيتون، هي رمزيتنا.



وأوضح الخطيب، أن حملة "فزعة" تختلف عن غيرها، باستراتيجية عملها التي تعتمد على توفير العون والمساعدة والحماية للمزارعين، من أي اعتداءات محتملة من قبل المستوطنين، خاصة في مناطق التماس مع الاحتلال، والمناطق المستهدفة.



وأضاف منسق حملة "فزعة" أن هذه الحملة، ستستمر لـ 21 يوماً، من خلال التواجد في أكثر من مكان؛ لتوفير العون والحماية، وأن هنالك طواقم متوزعة في أكثر من منطقة، وفي حال كانت هناك مؤشرات حول وجود أي هجوم من المستوطنين، فإن هذه الطواقم ستتوجه لهذه المنطقة، من أجل توفير الحماية.