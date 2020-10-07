عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تواصل الإغلاق الشامل في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 52 مستوطناً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأشارت المصادر إلى أن قوات خاصة، تابعة للاحتلال، تقوم بحراسة مشددة لجماعات المستوطنين المقتحمين للمسجد وباحاته.



وأفادت المصادر، أن اقتحام العشرات من المستوطنين لباحات الأقصى، يأتي في الوقت، الذي يمنع المسلمون من الدخول بحجة الإغلاق الشامل.



وباعتراف منظمات "جبل الهيكل"، فإن عشرات اليهود، الذين يسكنون بعيداً مئات الأميال، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الإغلاق.



وأشار نشطاء مقدسيون إلى أن سياسات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، الذين يتم منعهم من الوصول للمسجد الأقصى، تحت حجة "الإغلاق ومكافحة كورونا"، إنما هي جزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وجددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال ما يسمى بعيد "العرش " و"فرحة التوراة".



وطالبت جماعات الهيكل، قوات الاحتلال تشديد قبضتهاوالتصدي للمرابطين، ومعاقبتهم، وإبعادهم عن القدس.



ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



وأكدت وفق بيان لها "أن اقتحامات الأقصى، سيجري تفعيلها والترويج لها بطريقة وصفتها بـ "مشوقة وجذابة".



وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً، بدأ منذ عدة أيام، ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية، وتفشي وباء (كورونا).



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وشهدت مدينة القدس، تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.