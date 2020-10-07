حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها





وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن رسالة الحركة في ذكرى انطلاقتها، هي العمل على استعادة الوحدة والوطنية، وإنهاء الحصار عن القطاع، وبناء المرجعية الوطنية، وإنجاح لقاء "الأمناء العامون".





وتابع: أنه حتى لو اختلفت الحركة مع الآخرين في بعض القضايا الداخلية، فإنها لن تعرقل العمل المشترك مع (حماس) و(فتح).













رام الله - دنيا الوطنأحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها، في غزة، بإقامة حفل إلكتروني.