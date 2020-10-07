حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها
رام الله - دنيا الوطن
أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها، في غزة، بإقامة حفل إلكتروني.
أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذكرى السنوية 33 لانطلاقتها، في غزة، بإقامة حفل إلكتروني.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن رسالة الحركة في ذكرى انطلاقتها، هي العمل على استعادة الوحدة والوطنية، وإنهاء الحصار عن القطاع، وبناء المرجعية الوطنية، وإنجاح لقاء "الأمناء العامون".
وتابع: أنه حتى لو اختلفت الحركة مع الآخرين في بعض القضايا الداخلية، فإنها لن تعرقل العمل المشترك مع (حماس) و(فتح).
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