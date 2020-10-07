ليبيا تعتذر عن تولي رئاسة الجامعة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتذرت ليبيا عن تولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، لتقتفي بذلك أثر فلسطين ودول عربية، اتخذت قراراً مماثلاً على خلفية موقف الجامعة من تطبيع كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، الثلاثاء: "إن ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل، وتتمسك بحقها في الرئاسة، وفقاً للنظام الداخلي، وحسب الترتيب المعمول به"، كما نقل موقع (الجزيرة- نت).



وأضاف القبلاوي: أن مندوب ليبيا بالجامعة العربية، صالح الشماخي، أبلغ الأمانة العامة، باعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.



وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أعلن قبل أسبوعين عن تخلي فلسطين عن رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، على خلفية اتخاذ الأمانة العامة للجامعة، موقفاً داعماً للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.



وبعد ذلك بأيام، اعتذرت دولة قطر عن تسلّم الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضاً عن السلطة الفلسطينية، حسب رسالة وجهتها المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية.



وأكدت قطر، تمسكها بحقها في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 في آذار/ مارس المقبل، كما امتنعت الكويت ولبنان وجزر القمر عن تولي الرئاسة الدورية.



ويذكر، أن رئاسة دورات جامعة الدول العربية، تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.