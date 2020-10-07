العطية: تسليم رسالة رسمية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح من الاستيطان

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير المناوب لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، عادل العطية: إنه بناءً على تعليمات من وزير الخارجية، رياض المالكي، تم توجيه رسالة رسمية لدعوة الاتحاد الأوروبي، من أجل اتخاذ موقف واضح من الاستيطان، باعتباره غير شرعي، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم نقل رسالة واضحة من خلال وزير الخارجية الألماني، لنظيره الإسرائيلي، الذي توجه إلى ألمانيا مساء أمس، للتعبير عن موقف الاتحاد المعارض للاستيطان، ومطالبة إسرائيل بتوضيح موقفها من قضية الضم.



كما طالب السفير العطية، الاتحاد الأوروبي، بضرورة اتخاذ إجراءات عملية، وتوظيف علاقاته التجارية والاقتصادية لممارسة الضغط على إسرائيل؛ لإجبارها على التخلي عن بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية، باعتبار هذه السياسة تقضي على مبدأ حل الدولتين.



وفي موضوع آخر، أشار العطية إلى أن هناك تفاؤلاً في الأوساط الأوروبية، بشأن المباحثات بين الفصائل الفلسطينية إلى جانب ترقب قضية تنظيم الانتخابات، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لن يتعامل مع الانتخابات الفلسطينية، كما تعامل معها في العام 2007 وموقفه أصبح أكثر نضوجاً وتقدماً من العملية السياسية الفلسطينية وبات جاهزاً للتعاطي والتعاون مع نتيجة الانتخابات المرتقبة.



وقال السفير المناوب لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي عبر عن استعداده في المساهمة المادية، وإرسال بعثة أوروبية للمراقبة، والإشراف على سير العملية الانتخابية، مؤكداً بالسياق، أن المصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية والرئاسية مصلحة وطنية، ستوحد كلمة شعبنا أمام العالم.