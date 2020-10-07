شؤون فلسطينية

قيادي بـ (فتح) يكشف تفاصيل اجتماعات وفد الحركة مع الفصائل في سوريا

قيادي بـ (فتح) يكشف تفاصيل اجتماعات وفد الحركة مع الفصائل في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض الأقاليم الخارجية، سمير الرفاعي: إن وفد الحركة في دمشق عقد لقاءات مكثفة ثنائية ناجحة مع الفصائل، ولقاءً آخر جمع كل الفصائل، مع وفد الحركة.

وأضاف: أنه جرى خلاله حوار معمق، بحث الأوضاع الحالية للقضية الفلسطينية، ومخاطر هذه المرحلة، والمواجهة مع الاحتلال، والإدارة الامريكية والواقع العربي في ظل التطبيع.

وأضاف الرفاعي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذه اللقاءات، البحث بشكل معمق مع جميع الفصائل طرق الخروج من هذه المسألة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، كما تم التطرق لنتائج المفاوضات، التي جرت باسطنبول ما بين (فتح) و(حماس) والتفاهمات التي تمت بموضوع الانتخابات، وتم عرض الموضوع الذي سمي بخارطة الطريق أو الانطلاقة؛ لتوحيد البيت الفلسطيني.

وتابع الرفاعي أنه تم تبادل وجهات النظر بين وفد الحركة وجميع الفصائل، وكان هنالك تفهم وترحيب بالجهود التي تقوم بها حركتا فتح وحماس؛ لتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن هذه الفصائل، طالبت بوقت؛ لكي تناقش خارطة الطريق التي وضعت من قبل الحركتين، ومناقشتها في أطرها القيادية.

وشدد عضو مركزية حركة فتح، أن هذه المطالبة من الفصائل لا تعني أنها تعارض، بل على العكس، هي ترحب، ولن تعطل حتى لو كان لديها وجهات نظر أخرى.

وفيما يتعلق باجتماع "الأمناء العامين" للفصائل في القاهرة، قال الرفاعي: إنه غير مرتبط بردود الفصائل، وإنما هنالك قرار حول ذلك بالحوار الوطني الشامل، وكل الملفات مطروحة على الطاولة ولاقى ترحيباً من كل الفصائل.

وبشأن الأساس السياسي لعقد الانتخابات، أوضح الرفاعي أنه تم نقاش ذلك الموضوع مع الفصائل بشكل موسع، حول ما هي مرجعية هذه الانتخابات، في ضوء المخاوف عند البعض من أن تكون اتفاقيات أوسلو هي المرجعية.

وشدد الرفاعي على أنه تم توضيح هذه المسألة، والتأكيد على أن المرجعية للانتخابات هي وثيقة الوفاق الوطني، والبيان الذي صدر عن اجتماع السيد الرئيس بالأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر برام الله وبيروت، وأن اتفاقيات أوسلو لم تعد مرجعاً للعمل السياسي والوطني.

وحول لقاء وفد حركة فتح مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال عضو مركزية فتح، مفوض الأقاليم الخارجية: إن اللقاء كان ودياً، وطرحت فيه القضية الفلسطينية، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يتعلق بالحوار الفلسطيني والمخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، والتطبيع العربي مع الاحتلال.

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